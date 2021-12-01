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Россия начала военные учения вблизи границы с Украиной

01 декабря 2021, 22:33

Россия начала военные учения вблизи границы с Украиной

В России начались военные учения в Южном военном округе, вблизи восточной границы Украины, а также во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ, учения пройдут на 30 полигонах в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, Кубани, Ставропольском крае, в Крыму и на Северном Кавказе.

Также будут привлечены российские военные базы на Южном Кавказе.

Уточняется, что кроме военнослужащих в воинских частях ЮВО, к учениям привлекли дополнительно еще свыше 10 тысяч военных из мотострелковых дивизий из других военных округов России.

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