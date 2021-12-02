Более 13,5 тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 1 декабря, в Украине выявили 13 531 случай заражения коронавирусом, что на 1 571 случай больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 23 535 пациентов, умерли 525 человек. Вчера госпитализировали 3 003 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 463 872 человек. Из них выздоровели 2 995 727 пациента, а умерли 87 057 человека.



Вчера вакцинировались 210 869 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 13 543 490 человек. Из них сделали прививку первой дозой вакцины — 13 543 488 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 11 415 141 человек. Всего проведено 24 958 629прививок.