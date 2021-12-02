Украинский военный погиб на Донбассе от обстрела

За минувшие сутки, 1 декабря, погиб украинский военнослужащий вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.



Всего за сиутки украинская сторона зафиксировал 4 обстрела со стороны боевиков.



В частности, в направлении Авдеевки НВФ стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также боевики осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Марьинка, в результате чего пострадал мирный житель.



В районе Шумов зафиксирован обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Новотроицкого велся огонь из стрелкового оружия.