ФСБ заявила о задержании трех «агентов украинских спецслужб»

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании «агента военной разведки Украины», который якобы планировал совершить теракт. Также ФСБ заявила о задержали двух «агентов Службы безопасности Украины», которые якобы собирали данные о стратегических объектах.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.



Задержанный — житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 года рождения. «Он дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 года рождения, начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины», — рассказали в ФСБ. Там утверждают, что теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.



Якобы для оборудования схронов и переправки в Россию самодельных взрывных устройств задержанный в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек государственную границу РФ. «В ходе повторного прибытия в Россию Александр Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления», — подчеркнули в ФСБ.



Также российская спецслужба заявила, что задержаны «два агента Службы безопасности Украины — Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 года рождения, и его сын Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 года рождения. Утверждается, что они прибыли Россию в целях сбора информации о стратегических объектах.



По информации ФСБ, «задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 000».



В ФСБ также заявили, что в автомобиле задержанных обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу.



Обновлено. СБУ назвала фейком информацию ФСБ РФ о задержании трех «агентов украинских спецслужб».