За попытку диверсии житель Донетчины проведет в тюрьме почти 12 лет

Димитровский городской суд приговорил жителя Покровска к почти 12 годам заключения с конфискацией имущества по обвинению в попытке диверсии и сотрудничестве с боевиками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, представитель одного из разведывательных подразделений боевиков создал агентурную сеть в Донецкой области. В его задачи входило проведение разведывательно-подрывной деятельности, совершение терактов и диверсий на подконтрольной украинским властям территории Донбасса.



К своей незаконной деятельности он привлек бывшего 31-летнего «коллегу», который с апреля 2020 года систематически с помощью мессенджера Telegram передавал информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения военной техники и военнослужащих ВСУ, участвующих в проведении ООС в Покровске и Константиновке.



Кроме того, в ноябре 2020 года обвиняемый за вознаграждение в 1500 долларов должен был подорвать опору линии электропередач возле подстанции распределения электроэнергии «Красноармейск».



27 ноября 2020 года «подрывника» разоблачили и задержали до совершения преступления. Во время досмотра у него были обнаружены средства связи, денежные средства, самодельное взрывное устройство и пульт управления к нему.



Суд признал мужчину виновным в незаконченном покушении на диверсию, содействии деятельности террористической организации и в ношении, приобретении взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 15 ст. 113, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины).