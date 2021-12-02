Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

За попытку диверсии житель Донетчины проведет в тюрьме почти 12 лет

02 декабря 2021, 10:29

За попытку диверсии житель Донетчины проведет в тюрьме почти 12 лет

Димитровский городской суд приговорил жителя Покровска к почти 12 годам заключения с конфискацией имущества по обвинению в попытке диверсии и сотрудничестве с боевиками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, представитель одного из разведывательных подразделений боевиков создал агентурную сеть в Донецкой области. В его задачи входило проведение разведывательно-подрывной деятельности, совершение терактов и диверсий на подконтрольной украинским властям территории Донбасса.

К своей незаконной деятельности он привлек бывшего 31-летнего «коллегу», который с апреля 2020 года систематически с помощью мессенджера Telegram передавал информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения военной техники и военнослужащих ВСУ, участвующих в проведении ООС в Покровске и Константиновке.

Кроме того, в ноябре 2020 года обвиняемый за вознаграждение в 1500 долларов должен был подорвать опору линии электропередач возле подстанции распределения электроэнергии «Красноармейск».

27 ноября 2020 года «подрывника» разоблачили и задержали до совершения преступления. Во время досмотра у него были обнаружены средства связи, денежные средства, самодельное взрывное устройство и пульт управления к нему.

Суд признал мужчину виновным в незаконченном покушении на диверсию, содействии деятельности террористической организации и в ношении, приобретении взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 15 ст. 113, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Еще по теме

Места
Димитров Покровск
Прочее
диверсия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:35
«ДНР»: Еще 645 заболевших и 40 умерших от ковида за сутки
09:04
«ЛНР» заявила о шести умерших вследствие COVID-19
22:36
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 декабря
16:24
В ООН рассказали о росте числа жертв на Донбассе
09:41
«ДНР» снова посылает сигналы о повторном «референдуме»
09:40
«ЛНР» выявила еще 62 заболевших и пятерых умерших от ковида
09:24
Еще полтысячи человек заболели коронавирусом в ОРДО
09:00
В одной из шахт Макеевки едва не произошла авария
23:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 ноября
22:04
Глава «ЛНР» получил партбилет «Единой России», его пригласили на съезд
16:51
Смертная казнь или пожизненное заключение: «ДНР» задержала серийного убийцу
16:00
В Донецке при поддержке «Единой России» открыли еще один пропагандистский проект
15:53
«ДНР» сообщила о ранении жителя Донецка от обстрела
11:30
На неподконтрольной Донетчине за трое суток 140 человек умерли от ковида
10:15
В партию «Единая Россия» вступила первая сотня жителей ОРДЛО
все новости
11:35
«ДНР»: Еще 645 заболевших и 40 умерших от ковида за сутки
11:29
СБУ прокомментировала задержание трех «агентов украинских спецслужб» в РФ
10:58
Украина и США работают над санкциями на случай дальнейшей агрессии РФ
10:32
Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве
10:29
За попытку диверсии житель Донетчины проведет в тюрьме почти 12 лет
10:07
В Донецкой области выявили еще 803 случая коронавируса, 40 человек умерли
09:12
ФСБ заявила о задержании трех «агентов украинских спецслужб»
09:04
«ЛНР» заявила о шести умерших вследствие COVID-19
08:38
Украинский военный погиб на Донбассе от обстрела
08:19
Более 13,5 тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
23:01
Ахметов получил специальную награду УЕФА за вклад в развитие футбола
22:36
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 декабря
22:33
Россия начала военные учения вблизи границы с Украиной
21:59
На Донетчине 90 горняков остаются под землей, требуя выплату долгов по зарплате
21:21
Три перелома черепа: Помощнику нардепа сообщили о подозрении из-за избиения депутата в Селидово
все новости
ВИДЕО
Как ветераны войны на Донбассе открыли кузницу в Харькове ►
29 ноября, 19:46
Зеленский против Ахметова: От информационной войны до «госпереворота». Дайджест НД ►
29 ноября, 07:30
Как Украина хочет остановить Путина. Донбасс сегодня ►
27 ноября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция