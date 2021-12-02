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В России к 6,5 годам приговорили украинца, который «курировал диверсантами»

02 декабря 2021, 12:31

В России к 6,5 годам приговорили украинца, который «курировал диверсантами»

Суд в России приговорили к 6,5 годам заключения гражданина Украины Сергея Швиденко, признав его виновным в «курировании деятельности украинских диверсантов» в аннексированном Крыму. Приговор был вынесен в ноябре, однако об этом стало известно 2 декабря из сообщения пресс-службы ФСБ России.

Суд признал «старшего офицера ГУР МО Украины — капитана 1 ранга Швиденко Сергея Анатольевича, 1969 г.р., виновным в подготовке преступлений против безопасности РФ». Мужчину приговорили к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима«.

«С. Швиденко с территории Украины координировал подготовку и осуществлял кураторство диверсионной группы, направленной на территорию России. Так, в 2016 году в Крыму были задержаны члены диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из четырёх кадровых сотрудников ГУР МОУ: полковника Штыбликова Дмитрия Анатольевича, 1970 г.р., подполковника Стогния Алексея Георгиевича, 1975 г.р., капитана 2 ранга Шаблия Глеба Федоровича, 1975 г.р., подполковника Бессарабова Алексея Евгеньевича, 1976 г.р., и агента спецслужбы Дудки Владимира Михайловича, 1964 г.р., которые по заданию своего руководства планировали совершить подрыв башни радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России», — заявила ФСБ.

Напомним, Федеральная служба безопасности России заявила о задержании «агента военной разведки Украины» и двух «агентов Службы безопасности Украины», которые якобы собирали данные о стратегических объектах. В СБУ назвали эту информацию фейком. 

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