Верховная Рада приняла бюджет на 2022 год

Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2022 год.



Согласно процедуре, сначала нардепы проголосовали за принятие законопроекта № 6000 во втором чтении — 264 голоса «за». Сразу после этого парламентарии приняли бюджет в целом — 268 голосов.



Доходы госбюджета на 2022 год определены в размере 1,323 триллиона гривен, в том числе общий фонд — 1,182 триллиона гривен, расходы — 1,499 триллиона гривен, в том числе по общему фонду — 1,346 триллиона гривен.



Закон о госбюджете также устанавливает предоставление кредитов из госбюджета в размере 23,5 миллиарда гривен, в том числе — кредитов из общего фонда в сумме 7,022 миллиарда гривен.



Министр финансов Сергей Марченко с трибуны Рады отметил, что проект госбюджета ко второму чтению предусматривает 3 миллиарда гривен на специальную программу, которая предусматривает выделение по 1 тысячи гривен вакцинированным гражданам.