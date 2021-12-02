На Луганщине — 169 заболевших и 10 умерших от COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 169 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще 10 больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



За сутки выписан 281 человек, переболевший коронавирусом.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 57 470 случаях. Из них 50 596 человек выздоровели, 2009 — умерли.

В отдельных районах Луганской области выявили 49 случая коронавируса. Кроме того, 71 человека выписали после выздоровления, а шестеро умерли от осложнений.