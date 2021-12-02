Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» пропонує тим, хто хоче зекономити на комунальних платіжках, оформити підключення до тарифного плану «Фіксований».



Саме в межах цього тарифу українські домогосподарства зможуть отримувати газ за однією з найнижчих цін на ринку — 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості розподілу / доставки). Нові клієнти можуть бути впевненими, що їхня ціна на газ зафіксована до 30 квітня 2022 року.



Після відкриття ринку газу побутові споживачі отримали шанс змінювати газопостачальну компанію в будь-який момент і за будь-яких обставин. Наразі не існує жодних обмежень для зміни постачальника природного газу. Цікавий факт: понад 500 000 українських домогосподарств змінили постачальника лише протягом першого року після відкриття ринку газу.



Субсидіанти та пільговики також можуть безперешкодно змінити постачальника газу й отримати кращу ціну на ресурс на ринку будь-коли. Зміна постачальника газу не впливає на пільги та субсидії, які нараховувалися їм до цього. Перейшовши до ГК «Нафтогаз України», клієнти не втрачають право на субсидію через одну з найнижчих цін на ринку природного газу — 7,96 грн/куб. м.



ГК «Нафтогаз України» не вимагає від клієнтів жодних довідок про отримання субсидій. Ба більше, з лютого 2021 року компанія налагодила обмін даними про пільги та субсидії в електронному форматі з органами соціального захисту. Така співпраця з Міністерством соціальної політики України дозволила одержувачам пільг і субсидій особисто не відвідувати УСЗН, щоб повідомити про зміну постачальника чи донести довідки.



Підключитися до ГК «Нафтогаз України» й зафіксувати ціну на весь опалювальний період можна кількома зручними способами:

онлайн — на сайті gas.ua або у вебверсії «Приват24»;

офлайн — у мережі банків ПУМБ, Ощадбанк, у відділеннях «Нової пошти» по всій Україні, а також у центрах оплат та підключень ГК «Нафтогаз України».

Для оформлення заявки клієнту потрібно заповнити коротку форму та надати кілька документів: паспорт, ІПН, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників житла, а також указати EIC-код (16-значний персональний газовий номер об’єкта).



Наразі ГК «Нафтогаз України» поставляє газ і тепло понад 1,4 мільйона українців.



Усі актуальні адреси відділень приєднання на сайті gas.ua в розділі «Контакти».