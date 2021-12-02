Пушилин готов обратиться «за помощью» к России в случае обострения на Донбассе

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин допустил обращение к России «за помощью» в случае полномасштабного военного конфликта на Донбассе.



«Мы будем действовать исходя из ситуации. Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но с учетом того, что Украина привлекает, и все больше привлекает, еще и внешние силы — мы это прекрасно видим, количество учений только со странами НАТО, США и в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом, в планах на следующих год, еще более серьезное увеличение, — поэтому, конечно же, придется тяжело в любом случае, но будем действовать по ситуации», — заявил Пушилин в эфире телеканала «России 24», отвечая на вопрос о том, будет ли он просить помощь у России в случае полномасштабного силового сценария.



Отвечая на утончающий вопрос: «То есть вы не исключаете такой сценарий, что за помощью к Москве придется обратиться?», Пушилин сказал «Не исключаю».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вероятность эскалации боевых действий на Донбассе остается высокой.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заверил, что Украина не панирует наступление на Донбассе.



Украина и страны Запада считают Россию ответственной за конфликт на Донбассе. Кроме того, неоднократно отмечалось, что группировки «ДНР» и «ЛНР» подконтрольны РФ. В свою очередь Россия отказывается признавать себя стороной конфликта.