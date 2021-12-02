На Донетчине бастующие шахтеры согласились подняться на поверхность

Бастующие горняки шахты «Алмазная» в Доброполье после длительных переговоров с администрацией предприятия согласились подняться на поверхность. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.



По его словам, сегодня в полночь 90 горняков из 1-й и 2-й смены выехали из шахты.



«Приостановили акцию протеста под гарантии со стороны администрации "Шахтоуправления "Добропольское", которая сегодня будет выплачена в полном объеме 50 млн гривен зарплатного долга за октябрь», — сообщил Волынец.



Он отметил, что на остальных 33 шахтах государственного сектора зарплатная задолженность с учетом ноября составляет 2,35 млрд гривен.



«Пока шахтеры стабильно отгружают большие объемы угля на государственную компанию "Центрэнерго", которая подчинена, мягко говоря, не очень эффективным управленцам Фонда госимущества. Новая волна возмущения в шахтерских трудовых коллективах назревает из-за поступления информации о том, что "Центрэнерго" планирует, в первую очередь, направлять средства на закупку дорогостоящего импортного угля, а с украинскими поставщиками будет рассчитываться в последнюю очередь», — подчеркнул глава НПГУ.

Работники участка №2 шахты «Алмазная» предприятия «Добропольеуголь — добыча» 30 ноября приняли решение не подниматься на поверхность и не добывать уголь, пока им не выплатят зарплатный долг.