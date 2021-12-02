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Убийство экс-депутата Госдумы РФ в Киеве: Суд оправдал одного подозреваемого, второго приговорили к 12 годам тюрьмы

02 декабря 2021, 16:57

Убийство экс-депутата Госдумы РФ в Киеве: Суд оправдал одного подозреваемого, второго приговорили к 12 годам тюрьмы

Шевченковский районный суд Киева признал Ярослава Тарасенко виновным в пособничестве умышленного убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Второй подозреваемый Александр Лось оправдан судом, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец агентству «Интерфакс-Украина».

«Суд признал виновным Тарасенко и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. второго обвиняемого — Лося — суд оправдал. Прокуратура будет подавать апелляцию в этой части приговора», — сказала Максимец.

Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У убийцы Вороненкова был сообщник — Ярослав Левенец, с 2012 года — в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля. Другой задержанный — Александр Лось — был вместе с Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера. Тарасенко был водителем «Ланоса», на котором приехал киллер.

В сентябре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории РФ и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а «исполнители, в основном, граждане Украины». Позднее стало известно, что в организации убийства подозревается гражданин РФ Владимир Тюрин — бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск в Украине.

Мотивом убийства Вороненкова генпрокурор называл соединение интересов высшего руководства России и личных мотивов криминального авторитета Владимира Тюрина, бывшего гражданского мужа жены убитого Марии Максаковой.

В ноябре 2021 года прокурор в ходе дебатов просил суд признать двух обвиняемых —Лося и Тарасенко — виновными в пособничестве совершения умышленного убийства Вороненкова по корыстным мотивам группой лиц, совершенном по заказу (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому. Кроме того, прокурор просил суд признать одного из обвиняемых также виновным в незаконном хранении оружия, назначив последнему наказание в виде 3 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Обвиняемые свою вину не признавали.

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