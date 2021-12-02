Обстрелы на Донбассе: ранен украинский военный

На Донбассе 2 декабря, с начала суток, незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.



Дважды боевики стреляли из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями: в районе Новолуганского и Красногоровки. Эти населенные пункты обстреляны из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также ручных противотанковых гранатометов. Также под обстрел попали Широкино и Водяное. Эти населенные пункты обстреляны из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное, отмечают в штабе.



Также сообщается, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили боевиков прекратить обстрелы.

За минувшие сутки, 1 декабря, погиб украинский военнослужащий вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.