«ДНР» сообщила о смерти жителя Горловки, раненого при обстреле

Житель поселка Гольмовский на севере оккупированной Горловки, который был ранен при обстреле 30 октября, скончался сегодня после длительного пребывания в коме. Об этом сообщил глава «администрации» города при группировке «ДНР» Иван Приходько, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



Он отметил, что это третий раненый 30 октября горловчанин. Еще двое раненых жителей города получили медпомощь и были выписаны из больницы.



Мужчина 1986 года рождения находился на лечении в городской больнице № 2. По словам главврача Нели Якуненко, пациент был в крайне тяжелом состоянии.



«Открытая черепно-мозговая травма. Пострадавший был без сознания с низким давлением. Осколок размером 7х5 см прошел практически через весь мозг и остался внутри. По раневому каналу — кровоизлияние, ушиб и ожоги тканей по траектории проникновения осколка», — сказала Якуненко.



Она уточнила, что с момента ранения пострадавший находился в реанимации в состоянии комы. «Неделю назад давление стало падать, доктора продолжали поддерживать его жизнедеятельность, но он был обречен», — добавила главврач.

В Следственном комитете Российской Федерации заявили, что к ранению жителей Горловки 30 октября привел взрыв боеприпаса, якобы сброшенного «украинскими силовиками с беспилотного летательного аппарата». В Следкоме РФ по данному факту открыли уголовное дело.