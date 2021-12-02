Украина, Польша и Литва призвали усилить санкции против России

Президенты Украины, Польши и Литвы Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа по результатам переговоров в формате «Люблинского треугольника» в четверг приняли совместное заявление.



Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в заявлении президенты трех стран призвали международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации из-за ее продолжающейся агрессии против Украины и еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий.



«Они [страны "Люблинского треугольника"] выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент», – говорится в сообщении.