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Украина, Польша и Литва призвали усилить санкции против России

02 декабря 2021, 18:42

Украина, Польша и Литва призвали усилить санкции против России

Президенты Украины, Польши и Литвы Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа по результатам переговоров в формате «Люблинского треугольника» в четверг приняли совместное заявление.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в заявлении президенты трех стран призвали международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации из-за ее продолжающейся агрессии против Украины и еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий.

«Они [страны "Люблинского треугольника"] выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент», – говорится в сообщении.

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санкции против России Люблинский треугольник

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