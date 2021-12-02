«Байрактары» постоянно работают на Донбассе — командующий ООС

Беспилотники «Байрактар» постоянно используются в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом заявил командующий ООС Александр Павлюк в интервью «Радио Свобода».



«"Байрактары" постоянно работают, но работают, как это определено всеми нашими соглашениями – не заходя на территорию неподконтрольную. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. Они пытаются противодействовать "Байрактарам", но сейчас все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи», — сказал Павлюк.



Он отметил, что данные беспилотников дополняют информацию, которую получают Вооруженные силы.



«Мы четко изучили все объекты противника с другой стороны: группировки, позиции, составы, скопления техники. Прекрасная машина, которая при соответствующих погодных условиях дает нам возможность наблюдать полностью за деятельностью противника», — пояснил командующий ООС.



По его словам, на стороне группировок «Л-ДНР» увеличивается количество российских специалистов.



«Это, в основном, инструкторы по разным направлениям — по подготовке снайперов, саперов, артиллерийских подразделений. Постоянно идет насыщение. Особенно после появления в зоне проведения боевых действий "Байрактаров" — очень усиливается система РЭБ и система ПВО за счет уже российских специалистов на российской технике, и это ясно видно, потому что панические настроения преобладают сейчас на той стороне», — добавил Павлюк.