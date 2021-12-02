У Зеленского рассказали, как удалось сорвать госпереворот в Украине

Несмотря на вчерашние акции протеста оппозиции, госпереворота в Украине не случилось. О причинах этого рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает LIGA.net.



По его мнению, это были попытки «традиционных политических и экономических игроков использовать людей на улицах для того, чтобы протиснуться куда-то во власть и получить что-то от государства».



«Когда все взгляды устремлены на "заговорщиков", им довольно неудобно под яркими софитами брутально захватывать "почту и телеграф", потому что такие действия возможны только врасплох, когда их никто не ожидает», — отметил он.



По словам Подоляка, благодаря «начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться».



В частности, сказал он, появилось больше внимания к возможным негативным сценариям для Украины, к возможным деструктивным действиям олигархов и связанных с ними политиков и организаций, а также к возможным агрессивным шагам с российской стороны.



«Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства – коррупционный, клановый, олигархический», — подчеркнул Подоляк.



Он также добавил, что есть серьезное внимание западных политиков и дипломатов к происходящему, и все это не могло не сказаться на том, какие организации и политики участвовали в акции протеста, сколько там было людей и чем она завершилась.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября сообщил, что, согласно агентурным данным, в Украине якобы готовится государственный переворот на 1-2 декабря. Кроме того, в него «пытаются втянуть» олигарха Рината Ахметова.



Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте в Украине. В свою очередь, Ахметов также назвал «сплошной ложью» информацию о якобы втягивании его в какой-либо госпереворот.



Вечером 1 декабря в Киеве прошла акция протеста «Захисти країну — зупини переворот». К началу митинга собралось около 2 тысяч человек. Протестующие потребовали увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака, перевыборов Верховной Рады и отставки главы государства Владимира Зеленского. Акция завершилась возле Офиса президента.