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Новый туристический маршрут в соляной шахте на Донетчине: Что внутри ►

02 декабря 2021, 21:55

Новый туристический маршрут в соляной шахте на Донетчине: Что внутри ►

В Соледаре Донецкой области за восемь месяцев работы первой туристической локации в соляной шахте прошли более 10 тысяч человек. Экскурсии проходят в выходные дни. За день в шахту опускаются почти две сотни туристов.

На днях шахта открыла второй туристический маршрут «Феерия соли», который посвящен морской тематике. Данная локация расположена в руднике, где добычу соли прекратили 10 лет назад.  Здесь прорезали коридоры для подземной галереи и зал для отдыха.

На новом туристическом маршруте можно встретить уникальный экспонат – монокристалл весом шесть с половиной тонн. Его нашли во время добычи соли и сохранили для будущего музея. Все экспонаты нового маршрута играют разными красками благодаря специальному освещению.

Протяженность нового маршрута – 300 метров. На стенах галереи при входе в тоннель можно увидеть барельефы с изображением обитателей подводного мира. Над их созданием работал скульптор из Донецка Виктор Жук. Трехметрового осьминога мастер вырезал два месяца. Однако осьминог не самая большая по масштабам работа скульптора. Более пяти лет Виктор работал над барельефом «Чумацкий Шлях», который растянулся на 17 метров в длину.

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