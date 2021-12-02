Почти миллион жителей Донецкой области получили прививку от ковида

Почти миллион жителей Донецкой области привиты от COVID-19. Об этом сообщил Александр Педенко – представитель департамента здравоохранения Донецкой областной госадминистрации во время брифинга 2 декабря.



«На сегодняшний день 998 357 жителей Донбасса сделали первую или вторую дозу прививки. Также вакцинированы 623 ребенка в возрасте от 12 до 16 лет и 1517 человек в возрасте от 16 до 17 лет включительно», – отметил он.



За прошедшие сутки, 1 ноября, в Донецкой области выявили 803 случая коронавируса. Кроме того, 1 125 человек выздоровели, а 40 — умерли.