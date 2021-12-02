«Экономический паспорт»: В «Слуге народа» обещают украинским детям по 10-20 тысяч долларов через 18 лет

«Экономический паспорт украинца» предполагает, что рожденные в Украине дети к своему совершеннолетию получат от 10 до 20 тысяч долларов от рентных платежей. Об этом сказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире ток-шоу «Право на владу» на 1+1.



По его словам, в пропрезидентской политсиле хотят, чтобы деньги на счета получали те дети, которые родились в 2019 году, однако механизм предполагает, что их будут начислять тем, кто родился после принятия соответствующего закона.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что внесет в парламент законо об



«В Украине ежегодно рождается ориентировочно 350 тысяч детей. Детям откроют персональные счета и государство будет на них начислять средства. Мы привязывались к минимальным заработным платам, чтобы учесть инфляцию. Эти деньги государство может использовать, как облигации внутреннего займа, пока они накапливаются, чтобы иметь доходность. Ориентировочно каждый ребенок по достижении совершеннолетия получит 10-12 тысяч долларов. А если ситуация будет благоприятная, то — 15-20 тысяч долларов», — рассказал Арахамия.



Деньги можно будет потратить после достижения 18-летия на образование или покупку собственного жилья.

«Эти деньги можно потратить, оплатив за образование. Можно приобрести жилье на эти деньги. Также украинцы смогут перечислить эти деньги на свой персональный пенсионный счет. У нас есть идея создать Государственный банк земли, который потом через Prozorro будет сдаваться в аренду и все поступления будут также идти на накопительные счета детей», — добавил Арахамия.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что внесет в Раду законопроект об «экономическом паспорте украинца» к 10 декабря.