По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 803 случая коронавируса. Кроме того, 1 125 человек выздоровели, а 40 — умерли. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины подтверждают 155 732 заболевших COVID-19. Из них 141 990 пациентов выздоровели, а 4 608 человек умерли.



В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки выявлено 645 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 1 228 человек выздоровели, а 40 умерли. За все время пандемии в группировке «ДНР» подтверждают 109 771 заболевшего COVID-19: 93 459 человек выздоровели, а 8 366 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 169 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще 10 больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА. За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден в 57 470 случаях. Из них 50 596 человек выздоровели, 2009 — умерли.



В отдельных районах Луганской области выявили 49 случая коронавируса. Кроме того, 71 человека выписали после выздоровления, а шестеро умерли от осложнений. Всего в группировке «ЛНР» признают 20 732 случаев заболевания COVID-19. Их них 17 069 человек выздоровели, а 2 933 умерли.



Группировка «ЛНР» ввела обязательную вакцинацию против коронавируса для некоторых категорий населения в отдельных районах Луганской области.



Политика



Президент США Джо Байден проведет прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Ранее анонсировались, что политики поднимут во время встречи, в том числе, украинский вопрос.



Россия готова сотрудничать с США по вопросам мирного урегулирования в Украине и восстановить отдельный канал переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Верховная Рада продлила действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» еще на один год — до 31 декабря 2022 года.



Боевые действия



Житель поселка Гольмовский на севере оккупированной Горловки, который был ранен при обстреле 30 октября, скончался сегодня после длительного пребывания в коме. Об этом заявили в группировке «ДНР». СММ ОБСЕ на данный момент не подтверждала эту информацию.



Права человека



Группировка «ЛНР» приговорила жителя оккупированного Алчевска к 13,5 годам лишения свободы. Его признали виновным в «государственной измене» и «публичных призывах к экстремистской деятельности».



Общество



На российские образовательные стандарты и программы переведены все учебные учреждения на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Группировка «ДНР» заявляет о планах получения аккредитации учебных заведений в РФ.



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