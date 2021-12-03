Около 14 тысяч случаев ковида выявили в Украине за сутки

За четверг, 2 декабря, в Украине выявили 13 777 случаев заражения коронавирусом, что на 246 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 22 893 пациента, умерли 509 человек. Вчера госпитализировали 2 992 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 477 649 человек. Из них выздоровели 3 018 620 пациентов, а умерли 87 566 человек.



Вчера вакцинировались 206 710 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 13 610 070 человек. Из них сделали прививку первой дозой вакцины — 13 610 068 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 11 415 141 человек. Всего проведено 24 958 629 прививок.