На Донбассе рассказали про обстрелы за сутки

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, в результате украинский военный получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Пострадавшего доставили в больницу, состояние его здоровья — удовлетворительное.
При этом, в штабе уточнили, что два совершили с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Обстрелы зафиксировали у Новолуганского, Широкино, Красногоровки, Водяного, Катериновки, Светлодарска.
В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали огонь в ответ.
В свою очередь группировка «ДНР» заявила о четырех нарушениях «режима тишины». Подчеркивается, что обстрелы велись в районе Старомихайловки, Докучаевски, Григоровки, Саханки.
Группировка «ЛНР» заявила про один обстрел — в районе Сокольников.