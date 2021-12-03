На Донбассе рассказали про обстрелы за сутки

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, в результате украинский военный получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Пострадавшего доставили в больницу, состояние его здоровья — удовлетворительное.



При этом, в штабе уточнили, что два совершили с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Обстрелы зафиксировали у Новолуганского, Широкино, Красногоровки, Водяного, Катериновки, Светлодарска.

В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила о четырех нарушениях «режима тишины». Подчеркивается, что обстрелы велись в районе Старомихайловки, Докучаевски, Григоровки, Саханки.



Группировка «ЛНР» заявила про один обстрел — в районе Сокольников.