«ЛНР» заявила о смерти 10 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки, 2 декабря, в отдельных районах Луганской области выявили 45 случаев коронавируса. Кроме того, 58 человек выписали после выздоровления, а десять умерли от осложнений.



Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



За все время пандемии там признают 20 777 случаев заболевания COVID-19. Их них 17 127 человек выздоровели, а 2 943 умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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