СМИ: Бурштынская ТЭС Ахметова скрыла масштаб аварии и не пустила проверку

В результате аварии на Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области, принадлежащей компании ДТЭК Рината Ахметова, в окружающую среду могло попасть опасное количество мышьяка. Об этом говорится в совместном расследовании программы «Схемы» и общественной организации «Центр по противодействию коррупции».



В начале ноября на Бурштынской ТЭС сообщили о масштабной аварии. В ДТЭК тогда заявили, что речь идет о повреждении коллектора с водой, а вреда для экологии не будет.



Однако журналисты сняли с помощью дрона последствия аварии. На кадрах видна затопленная темной жидкостью территория ТЭС площадью до 10 гектаров.



По словам специалистов, с которыми пообщались журналисты, вероятнее всего речь идет о разрыве золошлакопровода с опасными веществами.



Кроме того, бывший работник ТЭС подтвердил съемочной группе, что на снимках с воздуха виден разрыв шлакопроводов, а не коллектора воды.



Через золошлакопровод переправляют под давлением опасные отходы от сгорания угля — золу и шлаки, которые с водой попадают в специальное место для хранения отходов станции — золоотвал.



Независимая химическая экспертиза, заказанная авторами расследования, нашла в жидкости с места аварии превышение допустимой нормы мышьяка.



Журналисты зафиксировали, что администрация ТЭС откачивала эту жидкость в водохранилище, соединенное с притоком Днестра.



Кроме того, ДТЭК не пустила Госэкоинспекцию на территорию Бурштынской ТЭС 11 ноября.



ДТЭК в официальном ответе программе «Схемы» утверждает, что разрыва золошлакопровода не было, поэтому и угрозы для окружающей среды авария не несла. Компания повторили тезис, что произошел разрыв коллектора промливневых вод. Их химическая лаборатория не выявила превышения вредных веществ в водохранилище.



Компания также отметила, что в августе Госэкоинспекция провела проверку электростанции и не установила превышение вредных выбросов от допустимых норм.