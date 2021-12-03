На Луганщине умерли еще 10 пациентов с COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 154 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерли еще 10 больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



Кроме этого, за сутки выписали 263 человека после выздоровления.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 выявлен в 57 624 случаях. Из них 50 859 человек выздоровели, 2019 — умерли.

В отдельных районах Луганской области выявили 45 случаев коронавируса. Кроме того, 58 человек выписали после выздоровления, а десять умерли от осложнений.