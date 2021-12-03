Резников пообещал «очень жесткую» реакцию Запада на новый виток российской агрессии

Реакция партнеров Украины на расширение агрессии будет «очень жесткой», и это донесено до Кремля. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.



«Мы все риски взвешиваем. Я не могу рассказать в деталях определенные консультации, которые я провел на уровне министров обороны. Но их реакция будет очень жесткой против агрессора, и у нас есть договоренность, что они это будут делать на опережение, а не потом, и Кремлю это донесено достаточно артикулировано», — сказал он во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

Резников подчеркнул, что не имеет права, как министр обороны, сеять панику.



«Потому я призываю вас всех быть спокойными, взвешенными. Мы готовы к отпору, но если мы будем паниковать, мы проиграем уже морально, а мы с вами победная нация, мы имеем победные Вооруженные силы. Не надо быть в состоянии эйфории, но и не быть в состоянии паники», — резюмировал министр.

В начале своего выступления в парламенте Резников подчеркнул, что «эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и наше задание — отвернуть его». При этом он отметил, что Россия может использовать 94 тысячи военных против Украины. Украинская разведка отмечает, что наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января.