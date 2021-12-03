Задержанными в РФ «агентами» Украины оказались продавец кофе и целая семья

Федеральная служба безопасности России 2 декабря объявила о задержании агентов сразу двух украинских силовых ведомств — СБУ и Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО). Ими оказались 23-летний торговец кофе из Киева Александр Цилык (он якобы готовил теракт) и отец с сыном из села Перепельники Тернопольской области. Об этом пишет «Медуза», которая связалась с родственниками задержанных.



Мать Александра Цилыка Милана рассказала, что в последний раз слышала голос сына в октябре до того, как увидела «признательные показания» на видео ФСБ. В Россию, по ее словам, молодой человек отправился по делам, связанным с кофе.



«Он на кофе зарабатывал. Очень увлекся в последние два года кофе: ездил на фестивали, много читал. Он различает эти зерна даже на вид, пробовал разные помолы, какой мягче, — и с ним считаются. Спрашивают у него, какие зерна лучше [брать]», — рассказала она.



Отучившись на специалиста по банковскому делу, Александр Цилык начал работать не по специальности, а в кофейнях и барах (например, в «Фан-баре Банка» в Киеве). Судя по соцсетям Цилыка, кофе он действительно занимался профессионально (в том числе дорогими сортами вроде копи лювака).

Александр Цилы

На оперативной съемке ФСБ Александр Цилык рассказывает, что истинной целью его поездки была не закупка кофе, а «организация теракта». По заданию Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Цилык якобы должен был взорвать на территории России две самодельных бомбы.



При пересечении российской границы в октябре 2021 года. После исчезновения Александр Цилык был объявлен в розыск в Украине. Но первые сведения о нем поступили только через месяц, в ноябре, вспоминает Милана. «Я звонила в посольство — и они делали запрос [в Россию], — рассказывает собеседница "Медузы". — Им сказали, что он задержан. Как-то странно вообще они [в ФСБ]: по правилам, должны были и консулу сообщить — а ничего этого не было».



Устроить теракт Александру поручили в ГУР МО Украины, рассказал Цилык в своем признательном видео: подполковник Максим Кириловец, по его словам, лично обучил его работе с тайниками и спецсвязью, а также помог сделать схроны с бомбами.



Никаких связей с ГУР МО сын не поддерживал, убеждена Милана. «Армия — это вообще не наше, — утверждает она. — У него двое маленьких деток. Я, к сожалению, не знаю, [как было] — но я точно знаю, что это все придумано. Я тоже видела видео [показаний] — и я вижу, что он читает [по бумажке]; вижу, что на него оказывали давление. Физическое. У меня одно предположение: издевались над ним, мучили, выбивали из него, чтобы он взял на себя какую-то гадость».



Двое других задержанных, утверждают в ФСБ, — агенты Службы безопасности Украины. Зиновий и Игорь Ковали — отец и сын — приехали в Россию, чтобы «сфотографировать на видеокамеру автомобильные мосты, железнодорожные мосты, теплоэлектростанцию». Из показаний мужчин на видео ФСБ следует, что в их семье все трое работают на СБУ, в том числе мать, которая как минимум до 2017 года преподавала в сельской школе — младшим и средним классам.

Игорь Коваль

Спустя неделю после вербовки мужчины приехали в Россию, где их задержали. В их автомобиле сотрудники ФСБ нашли оружие: на опубликованных спецслужбой оперативных кадрах можно насчитать восемь пистолетов, множество обойм и карабин.

Зиновий Коваль

Служба безопасности Украины назвала фейком информацию ФСБ РФ о задержании трех «агентов украинских спецслужб».