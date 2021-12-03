Четыре сезона: В школах Донецкой области обновят меню

В Донецкой области хотят восстановить полноценную систему школьного питания и обновить четырехнедельное сезонное меню в заведениях общего среднего образования.



Об этом сообщила заместительница председателя Донецкой облгосадминистрации Юлия Костюнина.



Она отметила, что в Донецкой области почти треть школ готова перейти на обновленное четырехнедельное сезонное меню. С 1 января следующего года все учебные заведения должны перейти на новое меню в соответствии с нормами питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха.