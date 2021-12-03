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На Донетчине за сутки — 751 новый случай и 31 смерть от COVID-19

03 декабря 2021, 14:08

На Донетчине за сутки — 751 новый случай и 31 смерть от COVID-19

От осложнений вследствие коронавируса на подконтрольной властям территории Донецкой области скончался еще 31 пациент. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

За сутки подтвердился 751 новый случай инфицирования.

За все время пандемии зафиксировано 156 483 случая заболевания COVID-19, из которых 143 231 человек выздоровел, 4639 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 652 случая инфицирования коронавирусом. От осложнений вследствие коронавируса умерли 54 человека.

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