Центр развития мира в Украине к концу года получил 5 миллионов гривен

Правительство начало процесс создания Украинского национального центра развития мира. Об этом сообщает пресс-служба министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.



Украинский национальный центр развития мира получит возможность использовать 5 миллионов гривен, запланированных в бюджете на 2021 год.



«Это позволит вновь созданному органу начать деятельность и запустить процесс сбора доказательств нарушения прав украинских граждан на временно оккупированных территориях. В бюджете на 2022 год запланировано увеличение финансирования Центра до 46 миллионов гривен», – говорится в сообщении.



Презентация деятельности Центра состоится 15 декабря. Главная цель Центра – документирование нарушений прав человека и вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии России, обеспечение эффективного мониторинга и документирование нарушений Российской Федерацией норм международного права и привлечение ее к международно-правовой ответственности за осуществление вооруженной агрессии против Украины.