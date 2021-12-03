Кулеба: Украина может стать региональным хабом Бюро ОБСЕ по правам человека

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил сделать Украину региональным хабом для деятельности ОБСЕ в сфере защиты прав человека и укрепления гражданского общества. Об этом он сказал на встрече с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) Маттео Мекаччи в Стокгольме.



«В Украине очень сильно гражданское общество. Мы считаем это силой и преимуществом нашей страны. Поэтому мы готовы взять на себя роль регионального хаба по укреплению гражданского общества в регионе Центральной Европы», — цитирует Кулебу пресс-служба МИД.



В этом контексте министр предложил БДИПЧ ОБСЕ рассмотреть возможность проведения в Украине мероприятий, которые бы стали площадкой для эффективного взаимодействия представителей правительств и гражданских обществ государств региона.



Кроме того, в ходе встречи Кулеба отметил важность осуществления мониторинга, в том числе и дистанционного, ситуации в сфере прав человека на временно оккупированных территориях Украины. Отдельно обсуждалась защита прав граждан Украины, находящихся в местах лишения свободы в России и на временно оккупированных украинских территориях.