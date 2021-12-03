«Следы на земле»: Родственники пропавших без вести на Донбассе обратились к президенту

Родственники пропавших без вести на Донбассе устроили 3 декабря возле Офиса президента в Киеве акцию «Стена надежды» и инсталляцию «Следы на земле». Об этом сообщает hromadske.
Организатором акции стало объединение родных пропавших без вести «НАДЕЖДА». В Киев с требованиями к власти приехали, в частности, родители и матери из Днепропетровской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Донецкой областей.
Для инсталляции «Следы на земле» они привезли к Офис президента обувь своих сыновей, которую они не обували все семь лет.
Этой обувью пропавших без вести участники отметили свои обращения к власти.
Участники акции обнародовали следующие требования к власти:
По данным Международного комитета Красного Креста, пропавшими без вести на Донбассе считаются 811 человек.