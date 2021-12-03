«Следы на земле»: Родственники пропавших без вести на Донбассе обратились к президенту

Родственники пропавших без вести на Донбассе устроили 3 декабря возле Офиса президента в Киеве акцию «Стена надежды» и инсталляцию «Следы на земле». Об этом сообщает hromadske.



Организатором акции стало объединение родных пропавших без вести «НАДЕЖДА». В Киев с требованиями к власти приехали, в частности, родители и матери из Днепропетровской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Донецкой областей.

Для инсталляции «Следы на земле» они привезли к Офис президента обувь своих сыновей, которую они не обували все семь лет.

Этой обувью пропавших без вести участники отметили свои обращения к власти.



Участники акции обнародовали следующие требования к власти:

включить представителей семей пропавших без вести в состав Комиссии по вопросам пропавших без вести

предоставить возможность семьям пропавших без вести присутствовать на заседании гуманитарной подгруппы ТКГ

создать Координационный совет по вопросам пропавших без вести, пленных и членов их семей при президенте Украины

создать «адекватный закон о статусе пленных»

По данным Международного комитета Красного Креста, пропавшими без вести на Донбассе считаются 811 человек.