Обсуждали Донбасс: В Минреинтеграции прошла встреча с послами шести стран

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук встретилась с послами Нидерландов, Испании, Швейцарии, Словакии, Канады и Литвы. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.



Она отметила, что обсуждали социальные и гуманитарные вопросы Донбасса.



«Но главное — экономическое развитие региона. В частности, проект Закона "О внедрении специального режима хозяйственной деятельности на территории приоритетного развития Донецкой и Луганской областей", который, я надеюсь, будет принят в первой половине следующего года. Нам нужны инвестиции в регион, нам нужно больше рабочих мест на Донбассе», — подчеркнула Верещук.

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