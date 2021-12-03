Откроют в декабре: На Донетчине достраивают центр для восстановления лесов

В Лимане вышло на финальную стадию строительство лесного семенно-селекционного центра. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге по итогам работы за ноябрь.



Объект входит в программу «Большая стройка». По словам главы области, уже завершаются монтажные работы по установке специального оборудования для выращивания саженцев.



«В декабре будет открытие. Там готовность свыше 90%», — отметил Кириленко.



Он добавил, что центр будет работать для Донетчины и Луганщины. «Для восстановления лесов, которые и пожарами, и боевыми действиями частично уничтожены», — сказал Кириленко.



По информации Донецкой ОГА, центр создается на базе ГП «Лиманский лесхоз», он будет включать в себя цех переработки и высева семян, теплицу для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой, площадку доращивания сеянцев и лесные семенные плантации, а также оборудование для длительного хранения семян. Первую партию саженцев из лиманского центра планируют высадить уже в следующем году.