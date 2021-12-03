Белый дом: Украина станет одной из главных тем переговоров Байдена и Путина

На переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена тема Украины станет одной из центральных. Об этом сообщила на брифинге в пятницу представительница Белого дома Джен Псаки, передает «Интерфакс-Украина».



По ее словам, возможность проведения таких переговоров сейчас обсуждается.



«Это станет возможностью для того, чтобы обсудить нашу серьезную озабоченность в связи с воинственной риторикой и наращиванием сил на границах Украины», — сказала Псаки.



При этом они отметила, что все детали будут объявлены, когда все будет решено окончательно.



Представительница Белого дома также пояснила, что администрация Соединенных Штатов консультируется с Конгрессом США и союзниками в Европе по вопросу о возможном введении санкций в отношении России в связи с ростом напряженности на границах Украины.



«Экономические санкции — один из вариантов, но мы намерены консультироваться с Конгрессом и европейскими партнерами», — уточнила она.