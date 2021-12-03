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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 декабря

03 декабря 2021, 22:45

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

От осложнений вследствие коронавируса на подконтрольной властям территории Донецкой области скончался еще 31 пациент. За сутки подтвердился 751 новый случай инфицирования. За все время пандемии зафиксировано 156 483 случая заболевания COVID-19, из которых 143 231 человек выздоровел, 4639 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 652 случая инфицирования коронавирусом. От осложнений вследствие коронавируса умерли 54 человека. С начала пандемии группировка «ДНР» подтверждает 110 423 случая заболевания COVID-19, из которых 95 093 человека выздоровели, летальных случаев — 8420.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 154 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерли еще 10 больных. Всего COVID-19 выявлен в 57 624 случаях. Из них 50 859 человек выздоровели, 2019 — умерли.

В отдельных районах Луганской области выявили 45 случаев коронавируса. Кроме того, 58 человек выписали после выздоровления, а десять умерли от осложнений. Всего в группировке «ЛНР» признают 20 777 случаев заболевания COVID-19. Их них 17 127 человек выздоровели, а 2 943 умерли.

Политика

Украина готова к любым форматам переговоров для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что совместно с западными партнерами Украина работает над тем, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и чтобы она начала выполнять Минские соглашения.

Президент США Джозеф Байден заявил, что готовит комплекс инициатив, которые помогут Украине противостоять России. На переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена тема Украины станет одной из центральных, сообщила представительница Белого дома Джен Псаки.

Эскалация конфликта со стороны России возможна, но не обязательно, что это произойдет, считает министр обороны Алексей Резников. По его данным, суммарное количество войск в России и на оккупированных территориях, которое может быть использовано против Украины, оценивается в 94,3 тысячи человек.

Общество

Группировка «ЛНР» планирует ввести смертную казнь как высшую меру наказания, сообщает общественная организация «Восточная правозащитная группа», ссылаясь на собственные источники.

У группировки «ЛНР» есть предварительная договоренность с представителями российской власти о признании QR-кодов о вакцинации у жителей отдельных районов Луганской области.

Группировка «ДНР» объявила в розыск Дениса Куликовского, которого украинские правоохранители подозревают в убийствах и пытках над людьми в незаконной тюрьме Донецка «Изоляция». Денис Куликовский по прозвищу «Палыч» был задержан в Киеве в ночь на 9 ноября сотрудниками СБУ.

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник допустил возобновление работы аэропорта Луганска, который не функционирует из-за боевых действий.

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