На Луганщине 2000 абонентов остались без света из-за обстрела боевиков

Боевики обстреляли район вблизи Станицы Луганской, в результате два поселка остались без электричества. Об этом сообщила пресс-служба компании «Луганское энергетическое объединение».



«В результате обстрела вражеских сил сегодня, 3 декабря 2021 года, без света оказались населенные пункты: станция Кондрашовка и село Малиновое. Из-за огневого воздействия противника около 2000 абонентов находятся без электроэнергии», — говорится в сообщении.



В компании уточнили, что восстанавливать поврежденные линии электропередачи будут 4 декабря.



Штаб ООС сообщал, что сегодня в направлении Станицы Луганской боевики дважды вели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и вооружения БМП-1.