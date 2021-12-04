Боевики стреляли из запрещенного вооружения, ранен военный

За минувшие сутки, 3 декабря, боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



Под обстрелами оказались украинские позиции вблизи Марьинки, Крымского, Станицы Луганской, Зайцево и Попасной. При обстрелах боевики использовали противотанковую пушку МТ-12, минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие. Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения.



Раненого военного госпитализировали. Состояние его здоровья — удовлетворительное.