«ЛНР» заявила об 11 смертях вследствие COVID-19

За прошедшие сутки, 3 декабря, в отдельных районах Луганской области выявили 32 случая инфицирования коронавирусом. Кроме того, 39 человек выписали после выздоровления, а 11 умерли от осложнений.



Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



За все время пандемии там признают 20 809 случаев заболевания COVID-19. Их них 17 166 человек выздоровели, а 2 954 умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.