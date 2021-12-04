Шустер подтвердил, что Ахметов лично поздравил его с днем рождения

Телеведущий Савик Шустер подтвердил, что олигарх Ринат Ахметов присутствовал на праздновании его дня рождения в Вильнюсе. Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина» 3 декабря.



Участники ток-шоу обсуждали недавнее расследование «Украиной правды» о праздновании дня рождения Шустера. По информации источника УП, в Вильнюсе Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах.



Журналист Юрий Бутусов поинтересовался у Шустера, был ли Ахметов у него на дне рождения и обсуждал ли с кем-то из присутствующих там политиков попытку государственного переворота в Украину, о которой заявлял президент Владимир Зеленский. О том, что гости праздника обсуждали попытку государственного переворота в материале УП речи не шло.



«Прилетел человек, поздравил — ну и все. Какой государственный переворот?! Кто говорил о политике. Я со своими детьми буду это обсуждать? Или с литовскими парламентариями? Это чистая абсолютная манипуляция» — заявил Шустер.

Шустер является автором и ведущим ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», которое выходит на телеканалах Ахметова «Украина» и «Украина 24». Большинство присутствующих на дне рождения телеведущего — частые гости эфиров этих телеканалов.



В последний месяц риторика телеканалов «Украина» и «Украина 24» стала негативной по отношению к власти и, в частности, президенту Владимиру Зеленскому.



Зеленский на пресс-конференции 26 ноября сообщил, что, согласно агентурным данным, в Украине якобы готовится государственный переворот на 1-2 декабря. Кроме того, в него «пытаются втянуть» олигарха Рината Ахметова.



Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте в Украине. В свою очередь, Ахметов назвал «сплошной ложью» информацию о якобы втягивании его в госпереворот.



Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту информации о подготовке госпереворота.