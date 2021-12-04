«ДНР»: Еще 550 человек заболели и 9 умерли от коронавируса

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 550 случаев заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Кроме этого, девять человек умерли от осложнений коронавируса.



С начала пандемии коронавируса «ДНР» подтверждает 110 973 случаев заболевания среди населения в ОРДО. Из них 96 403 человека выздоровели, летальных случаев — 8429.



Подтвержденных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.