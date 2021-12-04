Ермак встретился с послами ЕС и G7, говорили про Донбасс

Глава Офиса президента Андрей Ермак обсудил с послами «Большой семерки» и Европейского Союза ситуацию с безопасностью вблизи границ Украины, а также переговорный процесс по Донбассу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Ермак проинформировал иностранных дипломатов о ходе процесса мирного урегулирования на Донбассе и возвращении временно оккупированных территорий, а также о напряженности вокруг государственных границ Украины. Он поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь Украине на разных уровнях в связи с этой ситуацией и возможностью эскалации со стороны России.



Ермак и послы стран G7 и ЕС обменялись мнениями по повестке дня работы Трехсторонней контактной группы и инициатив Украины на этой площадке.



Ермак также рассказал о внутриполитических процессах в Украине. По его словам, есть внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации, есть также сопротивление реформам со стороны старой системы, сообщает пресс-служба.



Стороны также подняли вопрос о принятии закона об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ, проведении конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и ходе судебной реформы, в отношении которой был отмечен значительный прогресс.