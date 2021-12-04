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На Луганщине от ковида умерли еще 9 человек, 177 заболели

04 декабря 2021, 15:55

На Луганщине от ковида умерли еще 9 человек, 177 заболели

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтверждено 177 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще девять больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 выявлен в 57 801 случае. Из них 51 154 пациентов выздоровели, умерло 2 028 человек.

В отдельных районах Луганской области выявили 32 случая инфицирования коронавирусом. Кроме того, 39 человек выписали после выздоровления, а 11 умерли от осложнений.

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