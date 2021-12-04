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В Мариуполе вакцинированным от ковида пожилым людям выдадут продуктовые корзины: Когда и где получить

04 декабря 2021, 21:17

В Мариуполе вакцинированным от ковида пожилым людям выдадут продуктовые корзины: Когда и где получить

В Мариуполе жители старше 70 лет, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, с 10 декабря смогут получить продуктовые корзины. Это касается также и переселенцев соответствующего возраста, сообщает пресс-служба горсовета.

«Выдача планируется с 10 декабря по предварительной записи на единую линию департамента соцзащиты населения: (098) 188-08-46. Чтобы избежать очередей, оператор назначит удобные для получателя дату и время», — отмечается в сообщении.

Чтобы получить продуктовый набор, необходимо предъявить следующие документы: паспорт; ИНН; сертификат о прохождении вакцинации двумя дозами; справка, подтверждающая статус внутренне перемещенного лица (при наличии).

Как пояснили в горсовете, в набор войдут наиболее востребованные продукты. Среди них — макаронные изделия, крупы, мука, консервы, сладости, чай. Общий вес продуктовой корзины — более 5 кг. 

«Таким образом, мы поддерживаем и благодарим людей старшего возраста за их ответственную позицию к своему здоровью, за их вклад в борьбу с пандемией. С заботой о них мы открыли в территориальных центрах пункты вакцинации, где они могут без очередей и в комфортных условиях сделать прививку от COVID-19. Люди пожилого возраста находятся в зоне риска, мы создаем возможности для вакцинации. Это надежный способ защитить их здоровье и позаботиться об окружающих людях», — отметила директор департамента социальной защиты населения Ирина Коробка.

Продуктовые корзины будут выдавать в следующих пунктах:

  • территориальный центр Центрального района (пр. Мира, 80);
  • территориальный центр Кальмиусского района (ул. Сеченова, 84);
  • территориальный центр Левобережного района (бул. Меотиды, 20а);
  • Департамент соцзащиты населения: пр. Металлургов, 35; пер. Рижский, 40.

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