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В Краматорске сотни жителей пришли проститься с военным, убитым снайпером боевиков

04 декабря 2021, 22:28

В Краматорске сотни жителей пришли проститься с военным, убитым снайпером боевиков

Погибшему военному-краматорчанину было всего 22 года. Фото: Донецкая ОГА Погибшему военному-краматорчанину было всего 22 года. Фото: Донецкая ОГА

В Краматорске сегодня, 4 декабря, жители города попрощались с погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил военнослужащим Валерием Геровкиным.

Валерий был бойцом 93-й ОМБр «Холодный Яр», нес службу на позициях вблизи Новотроицкого. 1 декабря вечером на наблюдательном посту его убил снайпер боевиков. Ему было всего 22 года.

Церемония прощания прошла на центральной площади Краматорска. Вместе с сотнями горожан в ней принял участие и глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Впереди ждала целая жизнь, но ее прервала российская пуля. Нет сомнений, что каждому оккупанту воздастся за каждое совершенное преступление. И должны быть сильными, чтобы отплатить за каждую потерянную жизнь и вернуть захваченные врагом территории. Вечная память Валерию и всем, кто отдал жизнь за Украину!» — написал Кириленко в Facebook.

Провести воина в последний путь пришли родные, боевые побратимы, знакомые и жители города.

Валерий родился 21 июля 1999 года в Краматорске. В Вооруженные силы Украины вступил в сентябре прошлого года, в холодноярской бригаде пехотинец служил около года. Сослуживцы называли его «Гера». Похоронили его на кладбище по улице Аэроклубной.

4 декабря в Краматорске был объявлен днем траура.

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