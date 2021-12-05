Коронавирус в Украине: Более 6,5 тысяч новых заражений

К утру воскресенья, 5 декабря, в Украине зафиксировали 6 622 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 9 274 человек выздоровели, 278 — умерли от осложнений. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.



Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 926 человек, умерли от осложнений, вызванных вирусом – 278.



Вчера 112 657 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 40 278 человек, полностью иммунизированы – 72 379 человек.



За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 3 497 477 человек, из которых 3 050 659 человек выздоровели, летальных исходов — 88 280.



С начала вакцинальной кампании привито 13 725 905 человек.