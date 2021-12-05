На Донбассе вчера было тихо

Вчера, 4 декабря, на Донбассе не было нарушений режима тишины. Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, обстрелов не было, украинские военнослужащие не пострадали. С начала воскресенья, 5 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



В незаконных вооруженных формированиях также не заявили об обстрелах своих позиций.



В пресс-центре ОС добавили, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию.