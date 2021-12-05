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На Донбассе вчера было тихо

05 декабря 2021, 08:59

На Донбассе вчера было тихо

Вчера, 4 декабря, на Донбассе не было нарушений режима тишины. Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, обстрелов не было, украинские военнослужащие не пострадали. С начала воскресенья, 5 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В незаконных вооруженных формированиях также не заявили об обстрелах своих позиций.

В пресс-центре ОС добавили, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию.

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