Ковид в Донецкой области: 289 новых пациентов

В Донецкой области к утру воскресенья, 5 декабря, еще 289 человек заболели COVID-19. От осложнений вследствие коронавируса скончались еще 6 пациентов. Об этом сообщил глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии в области зафиксировано 157 588 случаев заболевания COVID-19, из которых 144 499 человек выздоровели, 4 668 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области в субботу, 4 декабря, исследования не проводились. На данный момент известно более, чем о 6 тысячах пациентов, которые лечатся от коронавируса в ОРДО.