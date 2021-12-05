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Пушилин пожаловался, что «ДНР» приходится «смягчать» военную обстановку на Донбассе

05 декабря 2021, 14:55

Пушилин пожаловался, что «ДНР» приходится «смягчать» военную обстановку на Донбассе

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что незаконные вооруженные формирования «смягчают» действия украинской армии, которые он называет «военными преступлениями».

Об этом он сказал, выступая на встрече с общественниками и журналистами 5 декабря в Москве.

«К чему может это все привести, еще больше понимаем и ценим каждую человеческую жизнь, поэтому с нашей стороны мы стараемся даже где-то смягчать вынужденно, даже хотелось бы сказать совершенно другими словами и описать те преступления со стороны Киева, военные преступления, которые продолжают совершаться, но мы понимаем, что идти по пути обострения, к чему это и так ведет, наши шаги могут эту ситуацию еще, наоборот, где-то усугубить», – сказал Пушилин.

Военная ситуация на Донбассе за последние месяцы существенно усугубилась – жертвами обстрелов становятся мирные жители и военнослужащие.

Объединенные силы на Донбассе, регулярно сообщая о ситуации на фронте, подчеркивают, что открывают огонь по позициям незаконных вооруженных формирований, чтобы пресечь огонь боевиков, которые используют оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

 

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